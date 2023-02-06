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Правоохоронці арештували 170 вагонів з російськими і білоруськими товарами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці арештували 170 вагонів з російськими і білоруськими товарами
фото: пресслужба СБУ

Іноземна продукція зберігалася на території порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Фірташа

Правоохоронці наклали арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв. Про це повідомляє преслужба СБУ.

Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі «транзит».  За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям – «Уралкалий» та «Беларуськалий».

У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». 

Теги: росія бізнес арешт транзит фінансування розслідування Порту СБУ Дмитро Фірташ Білорусь Укрнафта

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