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Як нідерландські мікрочіпи опинилися в нових російських ракетах

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Як нідерландські мікрочіпи опинилися в нових російських ракетах
Журналісти шоковані обсягами поставок 
фото NOS/Harm Kersten

Розслідування виявило шляхи обходу санкцій, якими до РФ минулого року потрапили мільйони чіпів європейського виробництва

Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів, незважаючи на введені санкції. Про це пишуть у спільному розслідуванні журналісти NOS і Nieuwsuur. За їх словами, йдеться про кілька мільйонів одиниць від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до грудня 2022 року включно.

«Невелика група китайських компаній отримує голландські чіпи та експортує їх до Росії місяць за місяцем. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США за поставки для російського військово-промислового комплексу. Незважаючи на дедалі суворіші санкції, протягом останніх місяців не спостерігається падіння експорту»,  – зазначають журналісти.

Нідерландські мікросхеми, які надходять до Росії, в основному виготовлені двома потужними виробниками – компаніями Nexperia та NXP. Продукція останньої була виявлена в розібраній українськими експертами російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та гелікоптері. «Уся ця зброя використовується Москвою для вбивства українських військових і мирного населення», – йдеться у рослідуванні.

Нідерландські виробники, до яких звернулися журналісти за поясненнями, стверджують, що дотримуються санкційних правил санкцій і не ведуть справи з Росією. «Вони кажуть, що безсилі, якщо мікросхеми, яких NXP і Nexperia щорічно виробляють багато мільярдів у всьому світі, все одно потраплять до Росії через паралельну торгівлю», – пишуть розслідувачі.

Відреагували на їх запит і в міністерстві закордонних справ країни. «Нідерланди дуже стурбовані цим і разом з Європейським Союзом та іншими країнами ЄС шукають ефективні способи запобігти цьому», – цитують МЗС NOS і Nieuwsuur.

Проблема полягає ще й у тому, що Пекін не вводив жодних санкцій проти Москви, тому торгівля чіпами з Китаю все ще можлива. А наскільки європейські виробники зацікавлені у контролі за своєю продукцією, яка потрапляє до Китаю чи інших країн – велике питання. Адже покарання за порушення санкцій не завжди наздоганяє виних. Про це каже Іво Амар, юрист, що спеціалізується на законодавстві про санкції, до якого звернулися журналісти. За його підрахунками, за п’ятнадцять років було винесено лише десять вироків щодо складних схем торгівлі через треті країни.  За словами Іво Амара, зараз ведеться «серйозна робота», але судова система не справляється.

Теги: росія санкції Китай Нідерланди обстріл ракета

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