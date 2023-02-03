Заступник голови комісії Медичних сил ЗСУ отримав підозру

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного правоохоронці виявили великі суми готівкових коштів

Підозрюваний за $5000 запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії викрито на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику Голови центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних Сил України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний за $5000 запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів.

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Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного правоохоронці виявили великі суми готівкових коштів у різних валютах. Загальна сума вилученого – понад 5 млн грн, походження коштів наразі встановлюється.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.