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    В ОБСЄ заявили про вжиті заходи щодо члена місії, який бажав смерті «укропам»

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    <span>Журналісти встановили, що член місії, росіянин Микола&nbsp;Алексеєв у соцмережах висловлював антиукраїнські, агресивні погляди</span> - В ОБСЄ заявили про вжиті заходи щодо члена місії, який бажав смерті «укропам»
    Журналісти встановили, що член місії, росіянин Микола Алексеєв у соцмережах висловлював антиукраїнські, агресивні погляди

    В ОБСЄ заявили, що погляди росіянина Микола Алєксєєва не збігаються з офіційними

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України у соціальних мережах.

    Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила преcслужба СММ ОБСЄ.

    «Стосовно заяв щодо одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідних заходів», – йдеться у відповіді.

    Видання запитувало, якими будуть подальші дії СММ ОБСЄ щодо цього члена місії та чи порушують його дії правила організації.

    Жодних інших подробиць представництво ОБСЄ не вказало.

    Раніше в ОБСЄ заявили, що скандал із Алєксєєвим вивчають, і що його погляди не збігаються з офіційними.

    9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексеєва. Журналісти встановили, що Алексеєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.

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