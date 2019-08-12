В ОБСЄ заявили про вжиті заходи щодо члена місії, який бажав смерті «укропам»
В ОБСЄ заявили, що погляди росіянина Микола Алєксєєва не збігаються з офіційними
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України у соціальних мережах.
Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила преcслужба СММ ОБСЄ.
«Стосовно заяв щодо одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідних заходів», – йдеться у відповіді.
Видання запитувало, якими будуть подальші дії СММ ОБСЄ щодо цього члена місії та чи порушують його дії правила організації.
Жодних інших подробиць представництво ОБСЄ не вказало.
Раніше в ОБСЄ заявили, що скандал із Алєксєєвим вивчають, і що його погляди не збігаються з офіційними.
9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексеєва. Журналісти встановили, що Алексеєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.