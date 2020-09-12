В Одесі з’явиться ще один великий трамвай Odissey Max



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До кінця року планується випустити ще один односекційний Odissey

До кінця року планується випустити ще один односекційний Odissey

Фахівці КП «Одесміськелектротранс» зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max стане частиною проекту «Північ-Південь». Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, проінспектувавши трамвай та його технічні характеристики.

За його словами, пандемія внесла свої корективи в план роботи підприємства, але не зупинила його роботу.

«Незважаючи ні на що, ми сьогодні відшукали можливість, і другий трамвай виходить на лінію. Тиждень він буде проходити обкатку без пасажирів, а потім ми послухаємо відгуки тих одеситів, які будуть переміщатися в новому обладнаному трамваї», – підкреслив мер.

Він також додав, що майстри, які зібрали трамвай, заслуговують великої поваги, оскільки підприємство непрофільне і не займається машинобудуванням, а його первинні функції – ремонт та обслуговування рухомого складу.

Зараз Odissey Max буде перевозити пасажирів за маршрутом №7 – від Пересипського мосту до зупинки ТЦ «Суворовський».

За словами керівника департаменту міського господарства Дмитра Жемана, до кінця року планується випустити ще один односекційний Odissey.

Крім того, в роботі перебувають два кузови для електробусів.

«Вагони Odissey і Odissey Max добре зарекомендували себе на маршрутах нашого міста. У трамваї були допрацьовані деталі салону, «тонкі» місця, які ми побачили за рік роботи Odissey Max. Також додані камери в кабіну водія – тепер він бачить «мертві» зони. Якщо говорити про повну місткість, то це 280-300 пасажирів і 62 сидячих місця», – сказав Жеман.

Нагадаємо, що «Одесміськелектротранс» представив перший у 2020 році трамвай власної збірки.

Міський голова зазначив, що у 2020 році планується зібрати і випустити на лінію ще 5 трамваїв «Odissey» і 2 довгомірних вагони «Odissey max».