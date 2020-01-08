«Одесміськелектротранс» представив перший у 2020 році трамвай власної збірки



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Мер Одеси відвідав вагоноремонтні майстерні КП «Одесміськелектротранс»

3 січня 2020 року, мер Одеси відвідав вагоноремонтні майстерні КП «Одесміськелектротранс», де провів зустріч з колективом і ознайомився з його трудовими досягненнями.

Одеському міському голові представили новий односекційний трамвай «Одіссей» - перший у цьому році вагон з частково низьким рівнем підлоги, зібраний у боксах вагоноремонтних майстерень. Цей вагон відрізняється від інших новим дизайном кабіни водія і задньої площадки.

Вагон надійде на баланс трамвайного депо №2 і буде працювати на одному з двох маршрутів: №7 або №15. На лінію трамвай вийде найближчим часом.

«Сьогодні КП « Одесміськелектротранс » - одне з провідних підприємств в Україні, і мені приємно, що це одеське підприємство. Починаючи з 2017 року, тут зібрали вже 25 нових сучасних вагонів, зокрема й «Odissey max». Ця робота буде продовжена у 2020 році», - зазначив Геннадій Труханов.

Також мер Одеси ознайомився з ходом робіт із збірки другого трисекційного трамвая «Odissey max», який у КП «Одесміськелектротранс» планують здати в другій половині лютого.

«Ми поставили перед собою амбітне завдання, і 2020 рік має стати для Одеси роком прориву в сферах ЖКГ та енергоефективності», - заявив Геннадій Труханов, вітаючи колектив підприємства з новорічними та різдвяними святами.

Міський голова зазначив, що у 2020 році планується зібрати і випустити на лінію ще 5 трамваїв «Odissey» і 2 довгомірних вагони «Odissey max».

Також завершено переговорний процес, і в цьому році Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує оголосити тендер на закупівлю близько 20-ти довгомірних вагонів для обслуговування одеського маршруту трамвайного сполучення «Північ-Південь».

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Реалізація Програми з модернізації трамвайних вагонів і закупівля протягом 2015-2019 років нового сучасного електротранспорту (57 тролейбусів і 25 трамваїв) дозволили скоротити споживання електроенергії майже на 40%.

На сьогодні середній обсяг споживання електроенергії на одному кілометрі транспортної роботи становить 2,11 кВт/год. Цей показник є найнижчим серед підприємств електротранспорту України.