Одеситів перевозитиме новенький трамвай Odissey (фото)



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В Одесі на маршрути вийдуть трамваї з поліпшеним дизайном

Фахівці вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Одесміськелектротранс» розробили і готують до виробництва новий частково низькопідлоговий трамвайний вагон поліпшеного дизайну.

Новий трамвай отримав назву Odissey. Цьому передував конкурс «Дай ім'я новому одеському трамваю», оголошений керівництвом КП «ОМЕТ», який проходив з 31 липня по 20 серпня 2018 року.

Як і його попередники, Odissey обладнаний пандусом для заїзду пасажирів на інвалідних візках, візуальною інформаційною системою оповіщення маршруту слідування для пасажирів з порушеннями слухового апарату, а також звуковою інформаційною системою для оповіщення пасажирів з вадами зору.

Трамвай створений на основі кузова Татра-Т3UA, як і попередні 16 вагонів з частково низьким рівнем підлоги, проте має принципово новий дизайн кабіни і тильної частини.

Як повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман, фахівцями розроблено більш простору кабіну, комфортну для водія, вагони будуть оснащені сучасними пультами управління.

«Це запатентований дизайн, такі трамваї будуть працювати тільки в Одесі», - підкреслив директор підприємства.