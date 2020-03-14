Порошенко привітав захисників України з Днем добровольця
«Дякую справжнім патріотам, які продемонстрували, як сильно можна любити свою Батьківщину!» – Порошенко
П’ятий президент, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко ранком у суботу, 14 березня 2020 року, оприлюднив привітання з нагоди офіційно встановлено в державі Дня добровольця.
Про це п’ятий президент написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щиро вітаю з Днем українського добровольця всіх тих, хто за покликом серця пішов захищати Україну від російського агресора!
Вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти – всі вони різні, але їх об’єднало одне – бажання боронити рідну землю.
Воїни на передовій, медики, волонтери, бійці інформаційного фронту – усі вони, без підготовки, але маючи хоробрі серця, уже 6 років захищають незалежність України.
Дякую справжнім патріотам, які продемонстрували, як сильно можна любити свою Батьківщину! Україна житиме завдяки таким, як ви – мужнім, сильним та відважним».