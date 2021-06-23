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    На Банковій припустили, коли можуть звільнити Кличка з посади голови КМДА

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    На думку Михайла Подоляка, Віталій Кличко придумав, що з ним хтось бореться - На Банковій припустили, коли можуть звільнити Кличка з посади голови КМДА
    На думку Михайла Подоляка, Віталій Кличко придумав, що з ним хтось бореться
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Михайло Подоляк запевняє, що Офіс президента не веде боротьбу з Віталієм Кличком

    Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, якого називають головним технологом Банкової і «шиєю» глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважає, що треба змінити закон про столицю та розділити повноваження мера Києва і голови КМДА. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    Подоляк запевняє, що Офіс президента не веде боротьбу з Віталієм Кличком.

    «На мій погляд, це Кличко придумав собі, що з ним хтось бореться. У нас завжди так: тільки починаються антикорупційні питання чи питання до управлінської ефективності – винна політика», – зазначив він.

    «Кличко, розуміючи, що будуть претензії, за тиждень-два до цих масштабних обшуків заявив про якусь змову навколо нього, бо він ніби піде в президенти. Це стандартний політичний захист, не більше. Ми точно з ним не воюємо. Тим більше не воюємо з його примарними фантазіями про президентство», – додав Подоляк.

    Коментуючи обшуки на комунальних підприємства Києва, радник Єрмака вказав, що «постійно проводилася перевірка, бо вони (підприємства. – Ред.) знаходились в дуже дивному стані – грошей туди вкидається багато, а якість сервісу не змінюється».

    Подоляк вважає, що причина в конструкції влади в Києві, яка «виглядає дуже дивно». «У нас є виборна посада мера, який призначає директорат комунальних підприємств, він же фактично є головою Київради, який розподіляє бюджет на ці підприємства і він же є головою КМДА, що є аудитором цих підприємств. Не викликає ніяких сумнівів, наскільки ефективною буде така замкнута система?» – сказав він.

    «Або ми змінюємо закон про столицю і ділимо повноваження, або придумуємо, яким чином у нас буде проходити аудит комунальних підприємств», – заявив Подоляк.

    Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

    Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

    Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

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    Теги: Віталій Кличко Київ закон КМДА Офіс президента Михайло Подоляк
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    На Банковій припустили, коли можуть звільнити Кличка з посади голови КМДА