На Банковій припустили, коли можуть звільнити Кличка з посади голови КМДА

Михайло Подоляк запевняє, що Офіс президента не веде боротьбу з Віталієм Кличком

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, якого називають головним технологом Банкової і «шиєю» глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважає, що треба змінити закон про столицю та розділити повноваження мера Києва і голови КМДА. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Подоляк запевняє, що Офіс президента не веде боротьбу з Віталієм Кличком.

«На мій погляд, це Кличко придумав собі, що з ним хтось бореться. У нас завжди так: тільки починаються антикорупційні питання чи питання до управлінської ефективності – винна політика», – зазначив він.

«Кличко, розуміючи, що будуть претензії, за тиждень-два до цих масштабних обшуків заявив про якусь змову навколо нього, бо він ніби піде в президенти. Це стандартний політичний захист, не більше. Ми точно з ним не воюємо. Тим більше не воюємо з його примарними фантазіями про президентство», – додав Подоляк.

Коментуючи обшуки на комунальних підприємства Києва, радник Єрмака вказав, що «постійно проводилася перевірка, бо вони (підприємства. – Ред.) знаходились в дуже дивному стані – грошей туди вкидається багато, а якість сервісу не змінюється».

Подоляк вважає, що причина в конструкції влади в Києві, яка «виглядає дуже дивно». «У нас є виборна посада мера, який призначає директорат комунальних підприємств, він же фактично є головою Київради, який розподіляє бюджет на ці підприємства і він же є головою КМДА, що є аудитором цих підприємств. Не викликає ніяких сумнівів, наскільки ефективною буде така замкнута система?» – сказав він.

«Або ми змінюємо закон про столицю і ділимо повноваження, або придумуємо, яким чином у нас буде проходити аудит комунальних підприємств», – заявив Подоляк.

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

Читайте також: