В Офісі президента назвали термін наступного обміну ув'язненими



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В Офісі президента вже планують наступний великий обмін ув'язнених Фото: ТСН

Погодження нових списків на обмін має розпочатися у січні

Узгодження списків для майбутнього чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб має розпочатися вже в січні 2020 року, а сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов. Про це заявила прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає «Інтерфакс Україна».

«Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року. До узгодження списків неможливо сказати імена і скільки людей будуть узгоджені. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року», - сказала вона. Мендель вказала, що мова йде про звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Як повідомлялося, 31 грудня під час телефонної розмови президент України Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін привітали один одного з проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня.

Під час розмови Зеленський і Путін також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і російських, які перебувають на вільній від окупантів території України, передає пресслужба президента України.

Як повідомляв «Главком», під час нещодавнього обміну на звільнену територію України повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.