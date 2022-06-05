В окупованому Донецьку після обстрілів не працює російське телебачення

Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ

Після недавніх обстрілів в окупованому Донецьку та на теритроії окупованої частини області припинило роботу російське телебачення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах «мирних мешканців». Такий собі постріл вже не в ногу, а аккуратно в мозок російсько-донецької пропаганди. Була пропаганда і нема пропаганди», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, увечері 4 червня 2022 року центральна частина окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. У місті спалахнули масштабні пожежі.