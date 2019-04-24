В окупованому Криму можуть зупинитися усі виноробні заводи



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Анексований півострів залишився без склотари

Через міжнародні санкції в окупованому Росією Криму найближчим часом можуть зупинитися виноробні підприємства.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на главу асоціації виноробів «Севастополь» Олексія Липка.

Повідомляється, що кримські винзаводи можуть зупинити виробництво через брак скляної тари, так як виробник, який входить до міжнародного концерну, припиняє поставки на півострів. Таким чином, зупинка виробництва вина загрожує, зокрема, Севастопольському винному заводу, «Золотій Балці», «Бельбеку», Alma Valley, «Масандрі», «Новому Світу» та «Інкерману».

Також повідомляється, що після анексії Криму склотару на півострів постачали підприємства «Русджам» і АТ «Кавминстекло». Нещодавно на останньому в результаті угоди контроль перейшов до американських акціонерів, після чого змінили гендиректора компанії, а новий топ-менеджер Александрс Павловс заявив, що зупиняє будь-яку співпрацю із споживачами у Криму через санкції.

У той же час Липко стверджує, що заповнити цей обсяг за рахунок «Русджама» не вдається в результаті того, що він не може забезпечити виробництво склотари в потрібному асортименті і взагалі не приймає нові замовлення.

Він також зазначив, що кримські підприємства стали отримувати повідомлення про призупинення поставок тари.

Джерело: РБК-Україна