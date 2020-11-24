В окупованому Криму понад 20 тисяч правоохоронців зрадили Україну

Трохи більше 1% із тисяч справ за фактами воєнних злочинів в Україні кваліфіковані належним чином, а щоб це виправити, треба вносити зміни у законодавство, - Мамедов

В Офісі генпрокурора є побоювання, що всі зрадники уникнуть кримінальної відповідальності

В окупованому Криму з 2014 року зрадили Україну понад 20 тисяч правоохоронців і близько тисячі працівників прокуратури. Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю Zn.ua.

«У нас тисячі підозрюваних у вчиненні злочинів в умовах збройного конфлікту. Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією», ─ наголосив Мамедов.

За його словами, в Офісі генпрокурора є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності, тому що до них неправильно застосовано норму закону і необхідна правильна кваліфікація їхніх злочинів.

Він уточнив, що трохи більше 1% із тисяч справ за фактами воєнних злочинів в Україні кваліфіковані належним чином, а щоб це виправити, треба вносити зміни у законодавство.

До відома, Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.