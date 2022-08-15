Справу про підрив Північно-Кримського каналу передано до суду

Заступник командувача Чорноморського флоту РФ керував захопленням Каховської ГЕС

Херсонською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідством установлено, що наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях.

«Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачені оголошені у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ спільно з оперативними підрозділами УСБУ в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності.