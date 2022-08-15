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Кримський міст під загрозою. Москва відчуває наближення катастрофи?

Надія Клочко
glavcom.ua
Кримський міст під загрозою. Москва відчуває наближення катастрофи?
Українські політики дедалі частіше заявляють про можливість удару по Кримському мосту
фото з відкритих джерел

Російські політики уже міркують над можливими наслідками атаки України по Кримському мосту

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов запевнив, що Росія «не дозволить зруйнувати Кримський міст за жодних обставин». Російський політик заявив, що цей міст «будувався з урахуванням усіх ризиків». Про це він сказав в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

«Зрозуміло, Кримський міст ніхто не дозволить руйнувати за жодних обставин. Він будувався з урахуванням відомих ризиків, хоча на той момент, звісно, було важко уявити собі, що з'явиться загроза прямих ударів», – заявив російський сенатор.

Російський політик зауважив, потенційний удар по Кримському може здійснюватися за допомогою наданого Києву Заходом озброєння.

«Давайте собі на секунду уявимо, ще раз повторю, я виключаю таку можливість, але гіпотетичні перешкоди у функціонуванні Кримського мосту – це створення великих додаткових проблем для десятків, сотень тисяч, а може, й мільйонів людей цивільного населення», – сказав Косачов.

Нагадаємо, раніше колишній командувач військ НАТО Філіп Брідлав закликав Україну знищити Кримський міст. Він наголосив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети «Гарпун». 

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж Українські висловив думку, що українські військові найближчим часом навряд чи завдаватимуть ударів по Кримському мосту. Однак цей об’єкт стане ціллю для ЗСУ у перспективі.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше оприлюднив у своєму Twitter фото, яким зробив послання росіянам щодо майбутнього для Кримського мосту.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

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Теги: окупанти війна в Україні росія Кримський міст Крим

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