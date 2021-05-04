«Слуги» пропонують спростити оформлення паспортів України для мешканців ОРДЛО

Нардеп пропонує скасувати довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування

«Слуга народу» ініціює законопроєкт про спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує один з ініціаторів законопроєкту, заступник голови фракції СН Максим Ткаченко, повідомляє пресслужба партії.

«Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт», – розповів Ткаченко.

«І що важливо –там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання –у Луганську, Донецьку, Сімферополі», – зазначив він.

Водночас пропонується скасувати довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

За словами Ткаченка, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тою адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо людина отримує перший паспорт, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Як пояснив депутат, із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади –сільських, селищних або міських рад.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити.

Зокрема, без позначки у паспорті виникає безліч складнощів у повсякденному житті: практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

«Тому маємо якомога швидше законодавчо врегулювати це питання», – сказав Ткаченко.

Він зауважив, що особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у першому читанні.