У Луганську пролунав сильний вибух (фото)

Газопровід в окупованому Луганську вибухнув посеред ночі

Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста

Потужний вибух сколихнув окупований Луганськ. Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста. Про надзвичайну ситуацію повідомили в пресслужбі ДП «Луганськгазу».

Відомо, що після вибуху розгорілася серйозна пожежа. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

Як повідомляють ресурси бойовиків, станом на ранок 18 червня пожежу загасили, почалися ремонтні роботи.

Додамо, що в російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом.

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