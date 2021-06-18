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    У Луганську пролунав сильний вибух (фото)

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    Газопровід в окупованому Луганську вибухнув посеред ночі - У Луганську пролунав сильний вибух (фото)
    Газопровід в окупованому Луганську вибухнув посеред ночі
    Фото з відкритих джерел

    Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста

    Потужний вибух сколихнув окупований Луганськ. Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста. Про надзвичайну ситуацію повідомили в пресслужбі ДП «Луганськгазу».

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    У Луганську пролунав сильний вибух (фото)
    У Луганську пролунав сильний вибух (фото)

    Відомо, що після вибуху розгорілася серйозна пожежа. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

    Як повідомляють ресурси бойовиків, станом на ранок 18 червня пожежу загасили, почалися ремонтні роботи.

    Додамо, що в російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом.

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    Теги: вибух газ Луганськ
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    У Луганську пролунав сильний вибух (фото)