У Луганську пролунав сильний вибух (фото)
Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста
Потужний вибух сколихнув окупований Луганськ. Інцидент трапився на газопроводі в центрі міста. Про надзвичайну ситуацію повідомили в пресслужбі ДП «Луганськгазу».
Відомо, що після вибуху розгорілася серйозна пожежа. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.
Як повідомляють ресурси бойовиків, станом на ранок 18 червня пожежу загасили, почалися ремонтні роботи.
Додамо, що в російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом.