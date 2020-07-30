Як бойовики ЛНР у 2014 році обстрілювали Луганськ з мінометів

Чергове підтвердження того, що Луганськ влітку 2014 року обстрілювали самі ж «ополченці»

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Житель Луганска Алексей Шитов летом 2014 года стал свидетелем минометных обстрелов, которым подвергали Луганск боевики ЛНР. Террористы, которые контролировали город, обстреливали из одного района другой, а затем сваливали эти обстрелы на «кровавых карателей».

Луганчанин зафиксировал обстрелы на видео. По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же «ополченцы».

Автор выложил ролик еще в 2014 году, и все это время видео было в открытом доступе, но просмотров практически не было. Я наткнулся на него случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить.

Джерело: блог Дениса Казанського

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