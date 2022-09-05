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На Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

В області спрацювала система протиповітряної оборони

У понеділок, 5 вересня, у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Борзов зазначив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.  «Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою «Повітряної тривоги»! В області працює ППО!» – написав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активів одного з підконтрольних РФ підприємств на суму понад 2 млрд грн. Йдеться про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Теги: Вінниця війна окупація Вінниччина

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