На Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В області спрацювала система протиповітряної оборони

У понеділок, 5 вересня, у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Борзов зазначив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони. «Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою «Повітряної тривоги»! В області працює ППО!» – написав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активів одного з підконтрольних РФ підприємств на суму понад 2 млрд грн. Йдеться про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії.