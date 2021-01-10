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    В окупованому Севастополі – спалах коронавірусу

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Севастополі продовжує погіршуватися</p> - В окупованому Севастополі – спалах коронавірусу

    Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Севастополі продовжує погіршуватися

    Фото з відкритих джерел

    Упродовж суботи в місті виявлено рекордну кількість хворих

    9 січня в анексованому Росією Севастополі було зафіксовано антирекорд захворюваності на Covid-19.

    Як повідомляє Depo.Крим з посиланнями на зведення органів окупаційної «влади» міста, протягом вчорашнього дня Covid-19 був підтверджений у 98 людей – це рекордна кількість виявлених хворих за добу.

    Померли семеро людей у віці від 36 до 88 років. У всіх випадках перебіг хвороби ускладнювався важкими хронічними захворюваннями.

    Вірус подолав ще 71 хворий, загалом 6967.

    Загалом із початку пандемії у Севастополі зареєстрували 7658 випадки COVID-19, з них 283 – летальні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1115026
    • Одужали
      791598
    • Хворіють
      303661
    • Померли
      19767

    Як повідомлялося раніше, перша смерть від коронавірусу у місті була зафіксована 30 квітня минулого року.

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    Теги: Крим Севастополь смерть хвороби коронавірус
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