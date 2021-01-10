В окупованому Севастополі – спалах коронавірусу

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Севастополі продовжує погіршуватися

Упродовж суботи в місті виявлено рекордну кількість хворих

9 січня в анексованому Росією Севастополі було зафіксовано антирекорд захворюваності на Covid-19.

Як повідомляє Depo.Крим з посиланнями на зведення органів окупаційної «влади» міста, протягом вчорашнього дня Covid-19 був підтверджений у 98 людей – це рекордна кількість виявлених хворих за добу.

Померли семеро людей у віці від 36 до 88 років. У всіх випадках перебіг хвороби ускладнювався важкими хронічними захворюваннями.

Вірус подолав ще 71 хворий, загалом 6967.

Загалом із початку пандемії у Севастополі зареєстрували 7658 випадки COVID-19, з них 283 – летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 1115026

Одужали 791598

Хворіють 303661

Померли 19767

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Як повідомлялося раніше, перша смерть від коронавірусу у місті була зафіксована 30 квітня минулого року.