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    Те, чого не покажуть по телевізору. Танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму

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    Те, чого не покажуть по телевізору. Танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму

    Бойова машина часів Другої світової війни відмовилася «слухати» російських окупантів?

    Сьогодні, 24 червня, під час так званого «параду Перемоги» в анексованому Севастополі головний танк Т-34 мало не в'їхав у натовп глядачів. Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом».

    Зазначається, що інцидент стався біля повороту на площу Нахімова. Бойова машина часів Другої світової війни не змогла повернути і проїхала прямо.

    «Глядачі не очікували такого і не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили і заглушили. Відремонтували прямо на місці, після чого машина продовжила рух», - розповів очевидець.

    За його словами, цьому танку 75 років, його відреставрували до так званого «параду Перемоги».

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    Крим Севастополь
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