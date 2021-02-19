Покинуті будинки, злидні та вимирання. Як живе російський Донбас у Ростовській області

На російських просторах панує бідність і депресія

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ДНРовцы из года в год обещают своим сторонникам, что Россия когда-нибудь присоединит ОРДЛО. Но что будет, если это все же произойдет? Станет ли Донбасс жить лучше?

Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть, как живет российский Донбасс в Ростовской области. Нашел на ютубе несколько репортажей о жизни шахтерских поселков в этом российском регионе. И с первых же кадров понятно, что там полный мрак. Брошенные дома, нищета, вымирание. Словом, такая же беспросветность, как и в ЛДНР.

Многие в Украине думают, что Россия – богатая страна. На самом деле высокий уровень жизни только Москве и еще нескольких нефтяных регионах РФ. В основном же на российских просторах царят бедность и депрессия. И восточный Донбасс – как раз место концентрации такого негатива

Джерело: блог Дениса Казанського

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