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    В ООН закликали українську владу закрити сайт «Миротворець»

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    В ООН закликали українську владу закрити сайт «Миротворець»

    Сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство і міжнародні норми, наголосили в ООН

    Організація Об’єднаних Націй закликає владу України закрити сайт «Миротворець».

    Про це заявив заступник голови Моніторингової місії ООН Бенджамін Моро на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, пишуть «Українські новини».

    «Я знову і вкотре нагадую вам один дуже відомий вам момент - це сайт «Миротворець». Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство і міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщено на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їхніх даних, у свою чергу, становить небезпеку для таких осіб», - сказав він.

    Представник ООН додав, що людину, яка поставала перед судом щодо конфлікту на Донбасі і чиї дані було опубліковано на Миротворці, вбили на сходовому майданчику його будинку в Маріуполі.

    «На жаль, контактні дані журналістів все ще залишаються на сайті, що становить для них небезпеку», - підкреслив дипломат.

    Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

    Говорячи про вбивство в Маріуполі, він мав на увазі смерть Романа Джумаєва, який перебував під домашнім арештом, а раніше брав участь у діяльності «ДНР».

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