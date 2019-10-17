В ООН закликали українську владу закрити сайт «Миротворець»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство і міжнародні норми, наголосили в ООН

Організація Об’єднаних Націй закликає владу України закрити сайт «Миротворець».

Про це заявив заступник голови Моніторингової місії ООН Бенджамін Моро на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, пишуть «Українські новини».

«Я знову і вкотре нагадую вам один дуже відомий вам момент - це сайт «Миротворець». Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство і міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщено на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їхніх даних, у свою чергу, становить небезпеку для таких осіб», - сказав він.

Представник ООН додав, що людину, яка поставала перед судом щодо конфлікту на Донбасі і чиї дані було опубліковано на Миротворці, вбили на сходовому майданчику його будинку в Маріуполі.

«На жаль, контактні дані журналістів все ще залишаються на сайті, що становить для них небезпеку», - підкреслив дипломат.

Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Говорячи про вбивство в Маріуполі, він мав на увазі смерть Романа Джумаєва, який перебував під домашнім арештом, а раніше брав участь у діяльності «ДНР».