В Опоблоці хочуть подякувати Гройсману за заяву про звільнення



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Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Папієв Фото: LIGA.net

Нардеп від Опозиційного блоку дуже сумнівається, що політична сила Гройсмана зможе подолати 5% на наступних виборах

Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Папієв прокоментував «Главкому» відставку голови уряду Володимира Гройсмана. На думку парламентаря, найбільший негатив, який запамятався і пов'язаний з головою уряду, це – премії, які виписувало собі керівництво «Нафтогазу», а уряд цьому не запобігав.

«Глава компанії Андрій Коболєв отримав $7 млн премії, яку він відправив своїй мамі в Сполучені Штати… І таке відбувається не у приватній компанії – Apple чи Huawei, які мають якісь досягнення – а у державній корпорації, яка за підвищення тарифів удесятеро малює своїм менеджерам такі премії, а Кабмін мовчить і не реагує. Це справжнє «досягнення». І наші пенсіонери, думаю, дуже вітали це досягнення зі своєю пенсією у 1400 грн. Але це також невдача, бо люди сприйняли це абсолютно негативно, що ми й побачили на виборах президента, коли Зеленський отримав 73% голосів», - зазначив Папієв.

На думку депутата, успіх партії Гройсмана залежатиме від того, яким буде прохідний бар’єр. Як відомо Гройсман створює політичну партію, з якою збирається на парламентські вибори.

«Дуже складно уявити, що політична сила Гройсмана зможе подолати 5%. На його полі гуляють ще 10 політичних сил такого ж самого спрямування. А якщо він ще й кине країну напризволяще (коли у нас візит місії МВФ, коли найвищі виплати за попередні кредити) і за принципом «чим гірше, тим краще», стукне дверима і піде, то я думаю, тоді він і 3% не подолає», - упевнений нардеп. За його словами, подякувати Гройсману можна за те, що він написав заяву про звільнення.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.