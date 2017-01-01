В ПАРЄ відмовилися від дебатів щодо повернення делегації Росії
- 24 Листопада, 12:53
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Розсилка
Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана - яка відповідь»
Постійний комітет ПАРЄ в Копенгагені відмовився від дебатів щодо повернення делегації Росії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.
«Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана - яка відповідь». Я радий, що ПАРЄ правильно розставила пріоритети», - написав він.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомляли, що на засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації Росії.
Пізніше, коментуючи цю інформацію, Ар’єв зазначив, що на засіданні не буде ухвалюватися рішення щодо повернення російської делегації.
23 листопада представники 16 країн в ПАРЄ підписали декларацію, згідно з якою ПАРЄ поки не готове приймати делегацію Росії.
Парламентська Асамблея Ради Європи на засіданні 11 жовтня прийняла резолюцію, що фактично відкриває шлях до зняття політичних санкцій з Російської Федерації.