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    В ПАРЄ відмовилися від дебатів щодо повернення делегації Росії

    Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана - яка відповідь»
    Постійний комітет ПАРЄ в Копенгагені відмовився від дебатів щодо повернення делегації Росії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв. «Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана
    • 24 Листопада, 12:53
    • Розсилка
    Парламентська асамблея Ради Європи
    Парламентська асамблея Ради Європи

    Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана - яка відповідь»

    Постійний комітет ПАРЄ в Копенгагені відмовився від дебатів щодо повернення делегації Росії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

    «Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана - яка відповідь». Я радий, що ПАРЄ правильно розставила пріоритети», - написав він.

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    Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомляли, що на засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації Росії.

    Пізніше, коментуючи цю інформацію, Ар’єв зазначив, що на засіданні не буде ухвалюватися рішення щодо повернення російської делегації. 

    23 листопада представники 16 країн в ПАРЄ підписали декларацію, згідно з якою ПАРЄ поки не готове приймати делегацію Росії. 

    Парламентська Асамблея Ради Європи на засіданні 11 жовтня прийняла резолюцію, що фактично відкриває шлях до зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

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