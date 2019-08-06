  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Покровську черговий скандал: у багатоповерхівці знайшли заповнені бюлетені

    • Розсилка
    <p>5 серпня в одному з будинків Покровська були знайдені чотири бюлетені</p> - В Покровську черговий скандал: у багатоповерхівці знайшли заповнені бюлетені

    5 серпня в одному з будинків Покровська були знайдені чотири бюлетені

    Фото: Покровський відділ поліції Донецької області.

    Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів

    Поліцейські Покровська на Донеччині розслідують факт виявлення заповнених бюлетенів у під’їзді багатоповерхового будинку.

    Про це 6 серпня повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

    «Вчора, 5 серпня, в одному з будинків були знайдені чотири бюлетені з позачергових виборів народних депутатів», - заявили в поліції.

    Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів.

    Читайте також

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

    Нагадаємо, 5 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом в ОВО №50 у Покровську Руслана Требушкіна.

    Кандидат в народні депутати від округу №50 Андрій Аксьонов, який відстав від Требушкіна менш, ніж на тисячу голосів, відмовився від свого позову. Своє рішення він пояснив тим, що ЦВК вже оголосила результати виборів по 50-му округу, і ця позовна заява вже ні на що не вплине.

    При цьому він планує подати до суду нову заяву.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада кримінал вибори депутат Донеччина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ