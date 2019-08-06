В Покровську черговий скандал: у багатоповерхівці знайшли заповнені бюлетені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 серпня в одному з будинків Покровська були знайдені чотири бюлетені Фото: Покровський відділ поліції Донецької області.

Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів

Поліцейські Покровська на Донеччині розслідують факт виявлення заповнених бюлетенів у під’їзді багатоповерхового будинку.

Про це 6 серпня повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

«Вчора, 5 серпня, в одному з будинків були знайдені чотири бюлетені з позачергових виборів народних депутатів», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

Нагадаємо, 5 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом в ОВО №50 у Покровську Руслана Требушкіна.

Кандидат в народні депутати від округу №50 Андрій Аксьонов, який відстав від Требушкіна менш, ніж на тисячу голосів, відмовився від свого позову. Своє рішення він пояснив тим, що ЦВК вже оголосила результати виборів по 50-му округу, і ця позовна заява вже ні на що не вплине.

При цьому він планує подати до суду нову заяву.