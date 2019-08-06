«Слуга народу» планує і надалі розвивати своїх депутатів



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План роботи офісу «Слуги народу» буде представлений на партійному форумі восени

Народним обранцям підготують вебінари, тематичні семінари та групові заняття

«Слуга народу» створить партійний офіс, де буде проходити навчання депутатів.

Про це повідомляється у Facebook партії «Слуга народу».

«Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі в форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці. Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори», - розповіли у партії.

Зазначається, що план роботи офісу навчання і розвитку буде представлений на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні.

«Будемо раді, якщо приклад депутатів «Слуги народу» переймуть й інші політичні партії та державні структури», - додали у політсилі.

Раніше повідомлялося, що з 29 липня у Трускавці проходило навчання для депутатів від «Слуги народу», що завершилося 4 серпня.

3 серпня з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків».