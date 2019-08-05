Разумков похвалився, що «слуги» у Трускавці стали командою



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Тренінг для депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці вже завершився

Разумков вважає, що депутати зі «Слуги народу» стали «набагато більшою командою, ніж будь-яка інша Верховна Рада»

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що новообрані депутати за тиждень навчання у Трускавці стали командою.

Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню «КоммерсантЪ».

«Я впевнений, що вони стали набагато більшою командою, ніж будь-яка інша Верховна Рада за весь проміжок існування нашої держави як незалежної», - підкреслив Разумков.

«Якщо ви зараз пройдете по Раді, яка йде, почнете показувати депутатам людей з їх же фракцій, вони їх не знатимуть, будуть питати: а хто це? У нас цього вже немає, а ми ще в Раду не прийшли», - зауважив політик.

Він додав, що розуміє, що «команда, як будь-який організм, буде притиратися, будуть якісь спірні моменти і дискусії».

«Це теж нормально. Але вони стали командою в людському плані. Це дуже важливо, особливо напередодні тих завдань, які ми будемо реалізовувати», - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

3 серпня з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків».