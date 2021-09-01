Москва оголосила українців окупантами й порушила справу про розстріли «мирних росіян»

Цього разу на українське походження «карателів» має вказувати прізвисько їхнього ватажка

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за фактом розстрілу мирних жителів в Орловській області нацистами і їх посібниками в роки Великої Вітчизняної війни. Про це повідомляється на сайті відомства.

Перевірку, за результатами якої було розпочато слідство, доручив провести голова слідчого комітету Олександр Бастрикін на підставі нібито розсекречених матеріалів, представлених управлінням ФСБ Росії по Орловській області.

У цих матеріалах міститься інформація про створення німцями під час окупації Орловської області 1941-1943 років карального загону, який очолював полонений колишній офіцер Червоної армії на прізвисько «Гетьман».

За версією російської ФСБ, ця людина, чиє прізвисько натякає на українське походження, керувала розстрілами мирних мешканців сіл Знам'янського району Орловської області в 1942 році, серед яких були люди похилого віку, жінки і діти. Разом з ним до складу загону нібито входили ще кілька колишніх червоноармійців.

Нагадаємо, що раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила імена «українців», які в роки Другої світової війни «знищували мирне населення в Орловській області» у складі карального підрозділу «Українська компанія». При цьому, тоді в оприлюдненому списку не було жодного українського прізвища.

Читайте також: