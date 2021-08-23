ФСБ заявила про затримання в Росії українського шпигуна

ФСБ не розкриває особу затриманого

ФСБ повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, в тому числі, за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

За даними ФСБ, українець нібито був затриманий на місці злочину.

Російська спецслужба повідомляє, що іноземець за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств із числа секретоносіїв.

«Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння», – кажуть у ФСБ.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.

У спецслужбі не розкрили інших подробиць спецоперації, а також особу затриманого.

За статтею про шпигунство затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.

Співробітники СБУ з’ясували, що зловмисник погодився співпрацювати зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

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