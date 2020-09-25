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    В Ріо-де-Жанейро перенесли щорічний карнавал через коронавірус

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    Карнавал у Ріо-де-Жанейро&nbsp;&ndash;&nbsp;щорічний карнавал, що відбувається в бразильському місті Ріо-де-Жанейро - В Ріо-де-Жанейро перенесли щорічний карнавал через коронавірус
    Карнавал у Ріо-де-Жанейро – щорічний карнавал, що відбувається в бразильському місті Ріо-де-Жанейро

    До такого рішення прийшла Незалежна ліга шкіл самби

    Традиційна карнавальна хода в Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через пандемію коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Globo з посиланням на заяву президента ліги Хорхе Кастанейри.

    Зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно, впевнений президент ліги. За його словами, проведення карнавалу залежить від строків отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

    Карнавал у Ріо-де-Жанейро – щорічний карнавал, що відбувається в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Він складається з двох частин: народний карнавал, що стихійно проходить вулицями й площами міста; офіційний – змагання бразильських шкіл самби.

    Карнавали проходять протягом п'яти днів і закінчуються за 40 днів до Великодня. Найближчий захід мав відбутися з 12 по 17 лютого 2021 року. Щороку на карнавал прибуває понад мільйон туристів з різних країн світу.

    Нагадаємо, що у найбільшому місті Бразилії перенесли карнавал через пандемію.

    парад президент коронавірус
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