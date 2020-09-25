В Ріо-де-Жанейро перенесли щорічний карнавал через коронавірус



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Карнавал у Ріо-де-Жанейро – щорічний карнавал, що відбувається в бразильському місті Ріо-де-Жанейро

До такого рішення прийшла Незалежна ліга шкіл самби

Традиційна карнавальна хода в Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через пандемію коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Globo з посиланням на заяву президента ліги Хорхе Кастанейри.

Зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно, впевнений президент ліги. За його словами, проведення карнавалу залежить від строків отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

«Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна», – заявив Кастанейра.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро – щорічний карнавал, що відбувається в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Він складається з двох частин: народний карнавал, що стихійно проходить вулицями й площами міста; офіційний – змагання бразильських шкіл самби.

Карнавали проходять протягом п'яти днів і закінчуються за 40 днів до Великодня. Найближчий захід мав відбутися з 12 по 17 лютого 2021 року. Щороку на карнавал прибуває понад мільйон туристів з різних країн світу.

Нагадаємо, що у найбільшому місті Бразилії перенесли карнавал через пандемію.