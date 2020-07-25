У найбільшому місті Бразилії перенесли карнавал через пандемію



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Карнавал у Сан-Паулу мав відбутися у лютому 2021 року

На штат Сан-Паулу, де проходить карнавал, припадає чверть з понад 85 тисяч смертей від Covid-19 у Бразилії

У найбільшому місті Бразилії Сан-Паулу оголосили про перенесення на невизначений термін традиційного карнавалу, який зазвичай проходить в місті у лютому, через пандемію коронавірусу.

«Організовувати карнавал на лютий наступного року недоцільно», – заяв мер Бруно Коваса на пресконференції AFP.

Зазначається, що Ріо-де-Жанейро, де проходить найбільший карнавал у Бразилії – і один з найвідоміших у світі, розглядає можливість аналогічного кроку.

Ковас не назвав дату, на яку перенесуть карнавал у Сан-Паулу, але припустив, що це буде «кінець травня або початок червня».

Як відомо, 24 липня у Сан-Паулу оголосили про продовження карантину до 10 серпня.

Бразилія займає друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, яка наближається до 2,3 млн. На штат Сан-Паулу припадає чверть з понад 85 тисяч смертей від Covid-19 у країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.