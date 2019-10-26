В Росії вчителям заборонили спілкуватися в Viber і WhatsApp



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Влада Самари просить посилити контроль за діями користувачів в інтернеті в школах

Влада Самари направила керівникам міських шкіл листи з проханням не використовувати іноземні інтернет-сервіси для обміну службовою інформацією.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

Зокрема, під заборону потрапили: сервіси електронної пошти Gmail, Yahoo, Google, Drive; месенджери ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype; соціальні мережі Facebook, Twitter, Livejournal, хмарні сервіси iCloud і Dropbox.

Для обміну службовою інформацією рекомендовано використовувати месенджер «ТамТам», зареєструватися там потрібно до 31 жовтня.

Крім того, до 1 листопада класні керівники повинні донести інформацію про це до батьків школярів.

Як пояснили в організаційному відділі муніципального департаменту освіти Самари, це робиться для того, щоб не сталося витоку внутрішньої інформації.

До слова, американський президент Дональд Трамп поскаржився, що йому не подобається відсутність кнопки в нових моделях iPhone.