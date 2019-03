Аудиторія Instagram в Україні росте шаленими темпами і скоро дожене Facebook



Мобільний додаток Instagram став найпопулярнішим за кількістю завантажень в Україні

За останній рік кількість користувачів зросла Instagram в Україні у півтора раза

Станом на березень 2019 року кількість українських користувачів Instagram зросла на 50,7%, тобто з 7,3 млн до 11 млн осіб. Про це повідомив портал reklamaster.com, посилаючись на дані дослідження комунікаційного агентства PlusOne.

Хоча кількість українських юзерів Facebook наразі становить 13 млн людей, Instagram нарощує аудиторію шаленими темпами.

«Якщо темпи росту української аудиторії Instagram збережуться, вже до кінця 2019 року ця соцмережа в Україні впритул наблизиться за обсягами аудиторії до Facebook», – кажуть в агентстві.

Найбільша частка користувачів зафіксована в Чернівцях (71,51%), Києві (68,15%) та Тернополі (64,02%).

Якщо говорити про вікову статистику, то лідером використання додатку є молодь віком 25-35 років (4 млн). Однак це лише 54,29% від усіх жителів країни в цій групі.

Аналіз підготовлений на основі даних Facebook, Google, Держстату, Factum Group, Digital 2019 reports from Hootsuite and We Are Social та Appannie.

