Війна за автокефалію. В РПЦ вважають, що Кирило занадто повірив посмішкам і обіймам греків



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Чаплін: Можливо, наш патріарх занадто повірив посмішкам і обіймам греків, що їх вони часто практикують

Фанар давно відхилився від істинної віри, - Чаплін

Екс-спікер РПЦ Всеволод Чаплін вважає, що ще до моменту візиту патріарха Кирила на Фанар Вселенський уже ухвалив жорстке рішення про надання автокефалії єдиній помісній Українській церкві. «Особистий контакт був останнім шансом спробувати переломити ситуацію. Можливо, наш патріарх занадто повірив посмішкам і обіймам греків, що їх вони часто практикують. У цьому випадку вірити слід не посмішкам, а справам», - зазначив Чаплін, зазначивши, що такі дії є ворожі дії з боку Вселенського патріархату. Він уточнив, що особисто брав участь у багатьох переговорах з Фанаром і знає, що «звичайною для них є наступна ситуація: про щось з вечора домовився, на ранок зовсім іншого чекай».

«Фанар давно відхилився від істинної віри, - підкреслив Чаплін в інтерв’ю «Главкому». Із самого початку потрібно було Російській православній церкві про це говорити, засуджувати модерністські єресі цієї організації, говорити про те, що ті, хто сповідує ці єресі позбавляються спасіння».

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.