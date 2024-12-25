На Вінниччині одіозний член МСЕК відсудив у держави 100 тис. грн

Віктор Власюк переконав Феміду, що йому не виплатили всю зарплату за попередні два роки

Наприкінці листопада 2024 року лікар-терапевт обласного МСЕК Вінниччини Віктор Власюк почав судитися з Вінницьким обласним центром медико-соціальної експертизи. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності».

Позивач доводив у суді, що недоотримав 105 тис. грн заробітної плати, починаючи з січня 2022 року. Що прикметно: відповідач в особі Юлії Даниленко не стала захищати інтереси органу, який очолює, заявивши, що покладається на розсуд Феміди щодо розв’язання фінансового спору.

10 грудня Віктор Власюк виграв судову справу. Феміда зобов’язала обласний центр медико-соціальної експертизи перерахувати та виплатити позивачу недоотриману зарплату з урахуванням фактично відпрацьованого часу (ідеться про 105 тис. грн).

Нагадаємо, що на початку 2000-х на той момент заступник головного лікаря Вінницької районної лікарні Віктор Власюк отримав стрімке підвищення: став головним лікарем Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Насправді ж фактично Власюк отримав посаду… у спадок: він замінив на ній свого батька Василя Власюка. Кар’єра молодого посадовця – «головного з питань інвалідів» Вінницької області трималася, аж допоки в країні не почалися події Революції гідності.

Значні статки при невеликій лікарській зарплаті не зупинили Власюка: він судився з МСЕКом Вінниччини за «недоотримані» доходи витяг із судового реєстру

У 2014 році Віктора Власюка було звільнено з керівної посади, однак на початку 2015 року він її назад повернув. Влітку того ж року Власюк остаточно втратив посаду головлікаря, але залишився звичайним членом МСЕК і почав різко обростати нерухомим майном. Починаючи з 2015 року, у нього з’явилося: дев’ять земельних ділянок загальною площею 1,16 га; 10 квартир загальною площею 825,3 кв. м; чотири будинки і два нежитлових приміщення.

За місяць до великої війни, у січні 2022-го Віктор Власюк обзавівся електромобілем Tesla, 2020 року випуску за 1,3 млн грн.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.