В СБУ повідомили, що робитимуть з екс-бойовиком Лусваргхі

Речник СБУ зауважила, що головне питання в цій справі - до Апеляційного суду

Із колишнім бойовиком «ДНР» Рафаелем Лусваргхі будуть проведені певні слідчі дії. Про це у п’ятницю, 4 травня, заявила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. «Зараз він знаходиться у нас. З ним буде проводитись робота - певні слідчі дії. Потім ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства, і буде



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Скріншот з відео Рафаель Лусваргхі

Речник СБУ зауважила, що головне питання в цій справі - до Апеляційного суду

Із колишнім бойовиком «ДНР» Рафаелем Лусваргхі будуть проведені певні слідчі дії. Про це у п’ятницю, 4 травня, заявила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Зараз він знаходиться у нас. З ним буде проводитись робота - певні слідчі дії. Потім ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства, і буде прийматися подальше рішення», - повідомила Гітлянська.

Вона додала, що у СБУ стосовно Лусваргхі було кримінальне провадження, яке передане до суду.

«Суд засудив цю людину до 13 років позбавлення волі. Чому Апеляційний суд скасував це рішення? Це питання до суду, а не до нас», - підкреслила речник СБУ.

Нагадаємо, 4 травня активісти націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.