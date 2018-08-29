У Туреччині фура врізалась в автобус з російськими туристами
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У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 людей
У провінції Анталія на півдні Туреччини автобус з російськими туристами внаслідок зіткнення впав у водний канал.
Про це повідомляє видання Milliyet.
Зазначається, що в автобус врізався вантажний автомобіль. У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 туристів.
Внаслідок аварії також були травмовані обидва водії.
Зазначається, що автобус перевозив 25 російських туристів з Белека в аеропорт.
Нагадаємо, 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.
Водія туристичного автобуса затримали за підозрою в перевищенні швидкості.
Джерело: ТСН