У Туреччині фура врізалась в автобус з російськими туристами



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У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 людей

У провінції Анталія на півдні Туреччини автобус з російськими туристами внаслідок зіткнення впав у водний канал.

Про це повідомляє видання Milliyet.

Зазначається, що в автобус врізався вантажний автомобіль. У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 туристів.

Внаслідок аварії також були травмовані обидва водії.

Зазначається, що автобус перевозив 25 російських туристів з Белека в аеропорт.

Нагадаємо, 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

Водія туристичного автобуса затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

Джерело: ТСН