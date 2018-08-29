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    У Туреччині фура врізалась в автобус з російськими туристами

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    У Туреччині фура врізалась в автобус з російськими туристами

    У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 людей

    У провінції Анталія на півдні Туреччини автобус з російськими туристами внаслідок зіткнення впав у водний канал.

    Про це повідомляє видання Milliyet.

    Зазначається, що в автобус врізався вантажний автомобіль. У результаті ДТП постраждали як мінімум 11 туристів.

    Внаслідок аварії також були травмовані обидва водії.

    Зазначається, що автобус перевозив 25 російських туристів з Белека в аеропорт.

    Нагадаємо, 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

    Джерело: ТСН

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