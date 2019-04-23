В Україні 24 квітня очікується більше +20 градусів



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За даними синоптика, у західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.

У середу, 24 квітня, в Україні очкіується від +15 до +22 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Циклон - над Атлантикою, антициклон - поблизу Фінляндії. Протистояння цих потужних атмосферних утворень робить вітер сильним у більшості європейських країн. Дощі, як видно з карти, пройдуть 24 квітня переважно на Заході Європи, в Україні буде сухо та сонячно. Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси і вони несуться часом аж за межі прогрозу. Очкіується завтра в Україні +15+22 градуси. Заморозки відступають», - написала синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві середа очікується сухою, із сонцем та з температурою повітря близько +20 градусів.

На Великдень, за попередніми прогнозами, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину.

За даними Діденко, у західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.

«Цей прогноз - попередній, можливі уточнення», - зазначила синоптик.