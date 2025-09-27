В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня

У Києві без опадів

27 вересня в Україні температура не підніметься вище 19° тепла

Сьогодні, 27 вересня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму очікується +4..+9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень повітря прогріватиметься до +12..+17°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть 10-15° тепла.

Прогноз погоди на 27 вересня Укргідрометцентр

У суботу, 27 вересня, у Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини – вночі 27 вересня на поверхні грунту заморозки 0-3°, I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.