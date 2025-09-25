У Києві та області вночі очікуються перші заморозки

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва:

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств

На території Київщини та міста Києва в четвер, 26 вересня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, пов'язані з різким зниженням температури. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на Укргідрометцентр.

Протягом доби очікується невелика хмарність без опадів. Вітер – північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла. У Києві вночі буде 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень близько 15° тепла.

Вночі 26 вересня у Києві на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий;

Вночі 26 вересня по області заморозки в повітрі 0-3°. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про небезпечні та стихійні явища інфографіка: Укргідрометцентр

Як зазначили синоптики Укргідрометцентру, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Додамо, що раніше Український гідрометеорологічний центр прогнозував різке зниження температури і заморозки У Києві та Київській області з 25 по 27 вересня, але у ніч на 25 вересня заморозки оминули Київщину та столицю. І, поки синоптики прогнозують пониження температури, кияни продовжують насолоджуватися відносним теплом і сонечком.

Киянин ловить останні сонячні промені перед похолоданням. 25 вересня 2025 року фото: glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, в Україні невелика хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Температура у північних та більшості західних областей вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла, на решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°.