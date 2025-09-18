Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
Температура повітря опустилася у Карпатах
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман

Сьогодні, 18 вересня, на високогірʼї Карпат зафіксовано перші осінні заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -2°С», – йдеться у повідомленні.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Зауважимо, що в Україні прогнозують прохолодніші дні, та це ще не фінальне прощання з теплом – погода коливатиметься. За даними синоптика, 16-18 вересня характер погоди в Україні поступово зміниться.

Нагадаємо, у четвер, 18 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, дощі та пориви вітру. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях значні дощі, подекуди грози; в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Читайте також:

Теги: Карпати (гори) погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Полтавській області сталося аварійне відключення світла у 26 населених пунктах
На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців
22 серпня, 22:22
Температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)
24 серпня, 11:47
Речовини, які рослина повинна використовувати для підготовки до зими, вона витрачає на повторне цвітіння
У селі на Тернопільщині вдруге зацвіли яблуні
6 вересня, 17:13

Події в Україні

Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua