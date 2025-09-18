У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман

Сьогодні, 18 вересня, на високогірʼї Карпат зафіксовано перші осінні заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -2°С», – йдеться у повідомленні.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Зауважимо, що в Україні прогнозують прохолодніші дні, та це ще не фінальне прощання з теплом – погода коливатиметься. За даними синоптика, 16-18 вересня характер погоди в Україні поступово зміниться.

Нагадаємо, у четвер, 18 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, дощі та пориви вітру. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях значні дощі, подекуди грози; в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.