У селі на Тернопільщині вдруге зацвіли яблуні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У селі на Тернопільщині вдруге зацвіли яблуні
Речовини, які рослина повинна використовувати для підготовки до зими, вона витрачає на повторне цвітіння
фото: suspilne.media

Тернопіль побив температурний рекорд, який тримався 41 рік

У Тернополі 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Це найтепліший день за 41 рік. До цього найвищий показник спостерігали у 1984 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Третього вересня був перекритий історичний температурний максимум. Він становив 29,9 градуса тепла. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1984 році й становило 28,6 градуса тепла», – розповів синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Володимир Царик.

Через теплу погоду у селі Жовнівка Бережанської громади повторно зацвіли яблуні. Асистент кафедри ботаніки і зоології Тернопільського педагогічного університету Руслан Яворівський пояснив, чому так відбувається і які наслідки цього явища.

«Це глобальна проблема потепління, що подовжує вегетаційний період рослинного організму, тому це дозволяє йому повторно цвісти. Інший важливий аспект – стрес. Рослинний організм може пережити його під впливом багатьох екологічних факторів. Це можуть бути фактори нестачі вологи. Це також стресовий фактор, який може спричиняти повторне цвітіння. Тобто тут є цілий комплекс причин, і все залежить від кожного виду».

За словами науковця, речовини, які рослина повинна в ідеалі використовувати для підготовки до зими, вона витрачає на повторне цвітіння.

На Тернопільщині зафіксували новий температурний рекорд

«Уже навесні, коли фізіологічно має відбуватися нормальне цвітіння, воно буде менш рясним, тому що рослина використала ці ресурси і зацвіла раніше. Стрес, який рослина переживає, виснажує її, і це, звісно, може впливати на тривалість життєвого циклу» – говорить Руслан Яворівський.

Раніше українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла, що вже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля. 

Тим часом, в Україні на День Незалежності випав сніг. Українці у соцмережах активно ділилися відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах засніжило, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С. 

