У селі на Тернопільщині вдруге зацвіли яблуні
Тернопіль побив температурний рекорд, який тримався 41 рік
У Тернополі 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Це найтепліший день за 41 рік. До цього найвищий показник спостерігали у 1984 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».
«Третього вересня був перекритий історичний температурний максимум. Він становив 29,9 градуса тепла. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1984 році й становило 28,6 градуса тепла», – розповів синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Володимир Царик.
Через теплу погоду у селі Жовнівка Бережанської громади повторно зацвіли яблуні. Асистент кафедри ботаніки і зоології Тернопільського педагогічного університету Руслан Яворівський пояснив, чому так відбувається і які наслідки цього явища.
«Це глобальна проблема потепління, що подовжує вегетаційний період рослинного організму, тому це дозволяє йому повторно цвісти. Інший важливий аспект – стрес. Рослинний організм може пережити його під впливом багатьох екологічних факторів. Це можуть бути фактори нестачі вологи. Це також стресовий фактор, який може спричиняти повторне цвітіння. Тобто тут є цілий комплекс причин, і все залежить від кожного виду».
За словами науковця, речовини, які рослина повинна в ідеалі використовувати для підготовки до зими, вона витрачає на повторне цвітіння.
«Уже навесні, коли фізіологічно має відбуватися нормальне цвітіння, воно буде менш рясним, тому що рослина використала ці ресурси і зацвіла раніше. Стрес, який рослина переживає, виснажує її, і це, звісно, може впливати на тривалість життєвого циклу» – говорить Руслан Яворівський.
Раніше українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла, що вже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля.
Тим часом, в Україні на День Незалежності випав сніг. Українці у соцмережах активно ділилися відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах засніжило, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С.
