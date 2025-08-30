Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів: погода на 30 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів: погода на 30 серпня
У Києві невелика хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

У суботу варто очікувати невелику хмарність 

Сьогодні, 30 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 30 серпня
Прогноз погоди на 30 серпня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
1 серпня, 06:01
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: погода на 3 серпня
3 серпня, 06:01
Прогноз погоди на 11 серпня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня
11 серпня, 06:02
Міст-хвиля на столичній Оболоні
Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
4 серпня, 10:27
Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14°, +19°
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
8 серпня, 11:54
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня
14 серпня, 06:01
У Києві невелика хмарність, без опадів
В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня
16 серпня, 05:58
Прогноз погоди на 20 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
20 серпня, 06:03
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
26 серпня, 14:43

Суспільство

В Україні без опадів: погода на 30 серпня
В Україні без опадів: погода на 30 серпня
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
Розпочалося розслідування щодо виробника ракети «Фламінго»? Заява НАБУ
Розпочалося розслідування щодо виробника ракети «Фламінго»? Заява НАБУ
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення
Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
8118
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6640
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6274
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4584
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua