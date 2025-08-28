В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня

У Києві невелика хмарність, без опадів

У четвер опадів очікувати не варто

Сьогодні, 28 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 10-15°, у північно-східній частині 7-12°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.

Прогноз погоди на 28 серпня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.