Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня
У Києві невелика хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

У четвер опадів очікувати не варто

Сьогодні, 28 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 10-15°, у північно-східній частині 7-12°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.

Прогноз погоди на 28 серпня
Прогноз погоди на 28 серпня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
У Києві з ночі і вранці – гроза. Яку погоду обіцяють синоптики 28 липня
28 липня, 08:49
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
1 серпня, 06:01
Ціни на молодий урожай картоплі в роздрібній торгівлі коливаються від 22 до 38 грн/кг
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
3 серпня, 16:22
Уже в 2050-му році літо в Україні триватиме 150-180 днів, тобто більше п’яти місяців
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
10 серпня, 20:13
Удень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікується місцями короткочасний дощ
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
18 серпня, 07:18
21 серпня західну частину України накриють дощі
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
19 серпня, 12:18
Панєвропейська комісія наголосила на необхідності розробки та впровадження планів дій щодо спеки та здоров'я
Європа нагрівається вдвічі швидше за світ: смертність від спеки зросла на 30%
22 серпня, 08:40
Найчистіше повітря станом на дев'яту годину ранку в Оболонськомц райогі толиці
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
21 серпня, 09:14
Протягом тижня переважатиме хмарна погода з проясненнями
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
25 серпня, 11:58

Суспільство

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 28 серпня
На Хмельниччині збитки від загибелі риби перевищили 53,5 млн грн
На Хмельниччині збитки від загибелі риби перевищили 53,5 млн грн
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
55K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2945
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2781
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
2554
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua