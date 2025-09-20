В Україні мінлива хмарність: погода на 20 вересня 2025

У Києві та області очікуються пориви вітру

У суботу, 20 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, місцями дощі та пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, лише у східних та Сумській областях невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.

Температура вночі 6-11°, на півдні та крайньому заході країни 9-14°; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.