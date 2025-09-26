Головна Київ Новини
До Києва прийшла метеорологічна осінь

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
До Києва прийшла метеорологічна осінь
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпн
Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 21 травня, тривало 126 днів

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 21 травня, закінчилось 23 вересня і загалом тривало 126 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, червень у столиці виявився дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а також недобрав опадів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми. Щодо опадів, то, за повідомленням метеорологів, на проспекті Науки випало 57 мм, що становить лише 77% місячної норми. Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,3°С.

До слова, Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» повідомила, де в Україні буде найкомфортніше жити через 50-100 років. 

Теги: Київ літо повітря погода

