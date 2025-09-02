Головна Країна Події в Україні
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Прогноз погоди на 2 вересня
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман

У вівторок, 2 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та мінімальні опади місцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на сході та південному сході країни, вночі і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°.

Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату України. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого мученика Маманта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 вересня 2025 року.

Теги: вітер гроза погода

