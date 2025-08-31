Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Спостерігати за затемненням можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза
фото з відкритих джерел

Астрономи підрахували, що спостерігати подію зможуть майже 7,1 мільярда людей – близько 88% населення світу

У ніч проти 8 вересня 2025 року жителі України разом із більшістю мешканців Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. У цей час Місяць набуде характерного багряного відтінку, через що його називають Кривавим. Як інформує «Главком», про це повідомило видання Universemagazine.

Цьогоріч затемнення збігається з вересневою повнею, відомою як Кукурудзяна. Астрономи підрахували, що спостерігати подію зможуть майже 7,1 мільярда людей – близько 88% населення світу.

Червонуватий відтінок виникає через особливості проходження світла крізь атмосферу Землі. Блакитна частина спектра розсіюється, тоді як червоно-оранжеві промені огинають планету та досягають Місяця. Тому він не зникає в повній темряві, а сяє темно-багряним світлом.

В Україні перші фази затемнення розпочнуться ще до заходу Сонця, тож їх буде важко розгледіти. У Луганську Місяць зійде о 18:48, у Києві – о 19:25, а у Львові – о 19:51. Уже тоді він виглядатиме затемненим. Повна фаза розпочнеться о 20:30 і триватиме до 21:52, а свого максимуму Місяць досягне о 21:11. Після цього він поступово почне світлішати.

Спостерігати за затемненням можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза. Для цього достатньо мати відкритий вид на східний та південно-східний обрій.

Цікавим доповненням стане планета Сатурн, яка в цей час буде поруч із затемненим Місяцем і виглядатиме як яскрава зоря.

За межами України умови спостереження різнитимуться. У Лондоні Місяць зійде вже після піку затемнення, у США явище залишиться невидимим, натомість у Західній Австралії, Індії та Китаї його можна буде побачити повністю.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня у небі над Україною люди помітили невідоме небесне явище. Це був світлий промінь. У мережі припускають, що це може бути ракетний інверсійний слід, який утворюється вихлопними газами під час запуску ракети або природна оптична ілюзія, т.зв. «Світловий стовп», який виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря.

Нагадаємо, жіночий екіпаж туристичної ракети New Shepard, до складу якого увійшла відома американська співачка Кеті Перрі та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес, – успішно повернувся на Землю після польоту в космос.

Читайте також:

Теги: українці повітря Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: що відомо
1 серпня, 08:34
Низка країн, зокрема Німеччина, продовжують підтримку українців
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
6 серпня, 17:37
Сергію Плігузову назавжди 49 років...
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
7 серпня, 09:00
Більшість дітей у «католозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
7 серпня, 11:35
За словами Діденко, літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
12 серпня, 05:23
Українці за кордоном можуть подавати документи онлайн
Українці за кордоном тепер можуть оформити нотаріальні документи онлайн
20 серпня, 18:04
Дмитро Перов (зправа) із учасниками «Хамерман знищує віруси»
Помічник депутатки Київради Дмитро Перов влаштував «голу вечірку»: реакція соцмереж
20 серпня, 20:23
Центр Києва буде перекрито
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
24 серпня, 05:33
Рішення про примусове повернення було ухвалено, зокрема, на підставі статті 302 Закону «Про іноземців»
З Польщі депортували 15 українців: вони становили загрозу
Вчора, 10:42

Життя

У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище
У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище
Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку
Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7740
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3741
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
3681
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3654
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua