Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 15 років

Європейські газосховища заповнені менш ніж на 75%, що посилює залежність регіону від постачання скрапленого газу

Європа розпочинає зимовий сезон із найнижчими запасами природного газу за останні 15 років. Станом на 28 жовтня європейські газосховища були заповнені на 74,9% проти 82,8% за аналогічний період торік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами керівника компанії, ситуація на європейському газовому ринку значною мірою залежатиме від обсягів постачання скрапленого природного газу зі США та Катару. Додатковим чинником стане конкуренція між Європою та Азією за доступні енергоресурси.

«Це означає, що Європа входить у зимовий сезон більш вразливою, ніж зазвичай, особливо якщо встановиться холодна погода», – попередив Опедаль.

За даними Gas Infrastructure Europe, наприкінці жовтня рівень заповненості підземних сховищ був найнижчим для цього періоду за всю історію спостережень із 2011 року.

Нестача резервів підвищує залежність європейських країн від імпорту газу протягом опалювального сезону. Особливо складною ситуація стане в разі тривалих морозів, коли споживання енергоресурсів зростає.

Водночас Опедаль наголосив, що передбачити подальшу динаміку цін складно. Наприкінці опалювального сезону, коли запаси у сховищах скоротяться, холодна погода здатна спричинити значні коливання вартості газу.

Нагадаємо, у липні «Главком» повідомляв про попередження керівника Equinor щодо проблем із накопиченням газу в Європі. Тоді Андерс Опедаль заявляв, що європейські країни навряд чи зможуть заповнити газосховища більш ніж на 80% до початку зими. На той момент запаси становили лише 54,2% місткості.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що після завершення опалювального сезону 2025–2026 років європейські газосховища були заповнені лише на 28%. Це створило додаткові труднощі для накопичення резервів перед наступною зимою.